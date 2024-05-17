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Стало известно, во сколько россиянам обойдется меблировка детской комнаты

Mr.Doors: меблировка детской комнаты стоит минимум 120 тысяч рублей

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Shutterstock/Ground Picture

Минимальная цена меблировки детской комнаты в мае 2024 года составляет порядка 120 тыс. — 150 тыс. рублей. Это на 10% ниже показателя за май 2023-го. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продажам интерьерной компании Mr.Doors Галина Бакина.

«В эту сумму входит односпальная кровать (матрас заказывается отдельно), тумба для хранения, письменный стол, а также шкаф-стеллаж. Цена будет варьироваться в зависимости от выбора материалов, комплектации и фурнитуры», — пояснила Бакина.

В стоимость комплекта мебели для детской комнаты входит бесплатный дизайн-проект, доставка, установки с бессрочной гарантией от производителя, уточнила эксперт. Она добавила, что для мебели детских используются только экологически безопасные гипоаллергенные материалы, что тоже влияет на цену.

По ее словам, при возникновении стресс-факторов в мире крупнейшие российские производители мебели будут вынуждены поднимать цены соответственно обстоятельствам.

По данным Webbankir, в первые четыре месяца 2024 года россияне оформили 14,7% микрозаймов на крупные покупки, включая мебель.

Ранее сообщалось, что доходы заемщиков МФО резко подскочили.

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