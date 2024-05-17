В Германии признали провал политики по Украине

Члены фракции «Союз Сары Вагенкнехт» в немецком парламенте считают политику Берлина по украинскому кризису провальной, поскольку она направлена на военное решение конфликта, а не на дипломатическое урегулирование боевых действий. Об этом говорится в обращении к правительству Германии, с документом ознакомилось издание «Лента.ру».

«Политика федерального правительства, направленная в первую очередь на военное решение проблемы прекращения войны, провалилась», — подчеркивают члены фракции в документе.

Отмечается, что именно Германия оказалась крупнейшим донором военной помощи Украине в Европе. На данный момент Берлин обещал военную поддержку Киеву на сумму в 10 млрд евро. Только США опережают ФРГ в предоставлении помощи Украине, обращают внимание немецких граждан члены фракции.

По мнению «Союза Сары Вагенкнехт», путь мирного, дипломатического разрешения украинского конфликта поддерживает большая часть жителей Германии. В этой связи члены упомянутой оппозиционной фракции в бундестаге потребовали у немецкого кабмина объяснить, что именно Берлин сделал для дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на данный момент им с Владимиром Путиным практически не о чем говорить, необходимо посеять ростки дипломатии. Шольц напомнил, что последний раз говорил с президентом России в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос о возможных контактах, он ответил, что «время покажет», однако сейчас «мало о чем можно говорить».

Ранее украинских военных выслали из Германии из-за демонстрации нацистской символики.