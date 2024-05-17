CNN: в конфликте на Украине наступил переломный момент

Продвижение российских войск на северо-востоке Украины является переломным моментом в ходе спецоперации на Украине, которой может не помочь военная поддержка стран Запада. Такое мнение в эфире телекомпании CNN выразил корреспондент Ник Пэйтон Уолш.

«В такой ключевой момент, когда Россия начала новое наступление на другом направлении, украинцам приходится выбирать, куда направить войска, чтобы его сдерживать.

Мы видим, что Россия продвигается на востоке, так что это катастрофический момент для Укрианы, перелом в войне. Это отражается в решении Зеленского не совершать срочных визитов к союзникам в ближайшие дни.

Мы переживаем очень тяжелый момент, и помощь просто не может поступить достаточно быстро, если еще не слишком поздно для некоторых частей Украины», — заявил журналист.

16 мая Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области.

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и других военачальников. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако Харьковское «направление остается крайне сложным».

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что российская армия ведет наступление в Харьковской области, чтобы создать «санитарную зону» и отбросить ВСУ от границ Белгородской области.

Ранее Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на «весь мир».