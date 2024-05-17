Россияне начали готовиться к пляжному сезону

Число покупок россиянами купальников с 1 апреля по 12 мая 2024 года выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Солнцезащитные очки в этом году покупали на 31% чаще, чем в прошлом, крем от загара – на 17% чаще, а бейсболки – на 12%.

Из этого набора для пляжа больше всего подорожали купальники – на 11% за год, до 2984 рубля в среднем. На втором месте оказался крем от загара (+10%, до 459 рублей в среднем), на третьем — бейсболки (+8%, до 1365 рублей в среднем). Солнечные очки прибавили в стоимости только 2%, средний чек составил 1726 рублей.

Эксперты «Платформы ОФД» отметили, что этой весной, особенно в апреле, многие выбирали для путешествий южные регионы, где стояла более теплая и солнечная погода.

«В частности, высокий объем турпотока поднял объем покупок солнцезащитных очков в Краснодарском крае на 74%, а в Москве и Московской области (откуда прибывала большая масса отдыхающих) — на 56%», — отметили эксперты.

По их словам, рост продаж солнцезащитной продукции происходил в том числе на фоне повышения продаж товаров для отдыха и туризма в целом: многие приобретали соответствующие аксессуары вместе с покупкой чемоданов.

Эксперты добавили, что солнцезащитные очки и другие товары для пляжа все чаще приобретают в онлайне.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на отдых за рубежом летом резко вырос.