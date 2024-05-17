Сектор Газа вновь лишился топлива

Поставки топлива в сектор Газа фактически прекратились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя постоянного представителя генсека ООН Фархана Хака.

«Ситуация с поставками топлива критическая. Фактически, поступление топлива остановилось с началом операции в Рафахе, за небольшими исключениями», — заявил Хак.

По словам представителя генерального секретаря международной организации, наибольшие проблемы с нехваткой топлива ощущаются в южных районах палестинского анклава.

До этого министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль планирует ввести дополнительные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Рафах на юге сектора Газа, где уже вторую неделю продолжается сухопутная операция против палестинского движения ХАМАС.

16 мая президент России Владимир Путин заявил, что справедливое решение по вопросу урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной приобретает особую важность на фоне роста напряженности в регионе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит создать независимую Палестину.