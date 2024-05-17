В Севастополе отменили занятия в школах и детских садах

В Севастополе отменили занятия во всех школах, детских садах, а также колледжах и техникумах, из-за нехватки электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Севастополя уточнил, что с детьми, которых уже привезли в детсады, воспитатели продолжат заниматься, пока их не заберут родители.

По словам Развожаева, нехватка энергии связана с ночной атакой на подстанцию «Севастополь». В настоящее время ее чинят — на ремонт уйдет около суток. Ожидаются точечные отключения света в городе, подробности будут сообщать коммунальные службы.

В ночь на 17 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники. Развожаев сообщал, что дроны сбивали при помощи стрелкового оружия. Обломки одного из БПЛА рухнули на подстанцию «Севастополь», после чего в городе произошло частичное отключение света.

Ранее беспилотники атаковали нефтезавод в Туапсе.