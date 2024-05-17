Путин почтил память советских воинов, освобождавших Китай

Президент России Владимир Путин начал свой второй день пребывания в КНР с возложения венка к памятнику солдатам СССР, которые участвовали в освобождении Китая от оккупации Японской империи. Об этом сообщает ТАСС.

Памятник советским воинам находится на площади Хунбо в городе Харбине, его установили 7 ноября 1945 года. Надписи на русском и китайском языках, выгравированные на монументе, говорят о вечной славе и памяти о бойцах, которые сражались против японского милитаризма.

16 мая Путин прибыл в Китай с официальным государственным визитом. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые длились почти 2,5 часа и были, по словам Путина, «исключительно насыщенными и содержательными».

В ходе переговоров стороны затронули и тему украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По словам дипломата, Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования конфликта.

Ранее Путин заявил, что чувствует себя в Китае как дома.