Россияне рассказали, в каких случаях оставляют отзывы о товаре

Более трети — 36% — опрошенных россиян признались, что часто забывают оставлять отзывы об оказанной услуге или покупке, тогда как 37% считают этот процесс слишком сложным и не хотят тратить на него время. Это показал опрос СДЭК и платформы «‎Кукушка»‎, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Выяснилось, что почти половина (37%) респондентов оставляют отзывы иногда, то есть два-три раза в три месяца, в то время как 41% делают это редко, лишь пару раз в год. При этом 51% опрошенных отмечают высокое качество товаров или услуг как основную причину для того, чтобы оставить положительный отзыв.

Для 35% участников ключевым мотиватором становится хорошее обслуживание. Кроме того, оказалось, что стоимость товара также имеет значение при решении поделиться своим опытом. 26% респондентов заявили, что вероятность оставить положительный отзыв возрастает с увеличением стоимости товара, если покупка оправдает ожидания.

Интересно также как опрошенные и сами изучают отзывы. Россияне хоть и доверяют большинству отзывов, но не верят всему подряд: 51% опрошенных избирательно читают отзывы.

Участники также отметили, что предпочитают личное взаимодействие при решении спорных моментов — 26% опрошенных предпочли бы решать проблемы напрямую с продавцом или производителем, избегая публикации негативных отзывов. Кроме того, часть респондентов отметила, что помешать оставить негативный отзыв может нехватка времени или мотивации (33%), а также отсутствие веры в то, что отзыв изменит ситуацию (29%).

Ранее выяснилось, что половина россиян совершают покупки онлайн лежа.