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Россия готова строить новые космодромы по всему миру

РКЦ «Прогресс»: Россия ведет переговоры о строительстве новых космодромов

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РОГОЗИН/Twitter

Россия ведет переговоры о строительстве новых космодромов по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрия Баранова.

«Многим зарубежным специалистам понятны преимущества ракетной техники нашего производства, мы ведем переговоры с рядом стран по строительству на их территории космодромов», — заявил Баранов.

Гендиректор отметил, что в 2022 году по инициативе французской стороны были прекращены пуски на космодроме Европейского космического агентства (ЕКА) Куру во французской Гвиане — несмотря на очевидную выгоду, которую приносило сотрудничество «Прогресса» с европейскими компаниями.

До этого в «Роскосмосе» назвали срок начала экспансии Луны Россией и Китаем.

Гендиректор корпорации Юрий Борисов напомнил, что уже началась разработка ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах для совместной с Китаем научной лунной станции.

Ранее Китай успешно запустил спутник-ретранслятор для исследования Луны.

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