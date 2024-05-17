Президент Мексики посоветовал молодым людям читать русскую литературу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил общественности список рекомендованной литературы для прочтения молодым людям, где есть произведения, Достоевского, Гоголя и Толстого. Ссылка на список выложена на странице главы государства в соцсети X (бывшая Twitter).

«К сведению молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям, ничто не сравнится с чтением хорошей книги», — подчеркнул он.

Свой пост в соцсети глава государства сопроводил интернет-ссылкой на список литературы, которую рекомендовано прочитать молодым людям в Мексике. Среди прочего в списке представлены «Тарас Бульба» Гоголя, «Преступление и наказание» Достоевского, а также «Война и мир» Толстого.

Кроме того, в списке можно найти работу Ленина «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции», а также трактат Нового времени Никколо Макиавелли «Государь».

До этого президент РФ Владимир Путин поручил контролировать содержание компьютерных игр.

Ранее были названы национальные цели России до 2030 года.