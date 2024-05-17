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Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленскому стоило прислушаться к Путину

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому стоило выйти из игры по предложению Путина

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Водник/Wikimedia

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоило прислушаться к президенту России Владимиру Путину, когда тот предлагал ему «выйти из игры», поскольку в настоящее время Запад не принимает Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам Соскина, сейчас НАТО не стремится не только принимать Украину, но и поставлять необходимые ВСУ ЗРК Patriot, фактически говоря Зеленскому «пошел вон с нашего поместья», поэтому украинскому президенту не нужно «клянчить у них».

«Просто выйди из игры. Сбрось карты и выйди из игры. Тебе Путин уже десятки раз это предлагал», — заявил Соскин.

Блогер подчеркнул, что Зеленскому следовало стремиться к завершению конфликта сразу после того, как Запад начал задерживать выделение дополнительной помощи.

16 мая стало известно, что Зеленский прервал свои планы, чтобы посетить Харьков и провести там заседание ставки. По его словам, ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», но крайне сложная. На вопрос о том, виноваты ли в случившемся США, задержавшие поставки военной помощи, украинский лидер ответил, что «мир виноват».

Ранее Зеленский ветировал закон об увольнении украинцев за связи с гражданами РФ.

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