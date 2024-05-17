«Самое опасное — это буллинг». Какие обязанности есть у учителя?

Что должно входить в обязанности учителя, помимо обучения учеников предмету? Какие претензии к педагогам чаще всего возникают у родителей и как лучше решать такие конфликты? На эти и другие вопросы в своей колонке «Газете.Ru» ответил Игорь Жаборовский, основатель образовательной платформы «Инфоурок», педагог, автор методических разработок.

Долг или призвание?

Не исключаю, что для некоторых это будет неожиданным, но если заглянуть в Федеральный закон «Об образовании», то можно узнать, что обязанности учителя по отношению к ученикам выходят далеко за рамки преподавания своего предмета. Это и формирование чувства патриотизма, уважения к закону, труду, старшему поколению, культурному наследию, традициям и так далее.

Но что не менее важно, учитель также обязан «развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и трудолюбие, ответственное отношение к профессиональной, добровольческой (волонтерской) деятельности, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни». И это далеко не исчерпывающий список обязанностей педагога согласно закону. Однако далеко не во всех трудовых договорах, заключаемых с учителем, есть этот перечень или хотя бы отсылка к закону. Отсюда иногда и возникает недопонимание учителями полноты своих обязанностей.

Приведу примеры из своей практики. Я учитель математики. По разным причинам я уходил со школы и возвращался в нее несколько раз. И каждый раз требовалось определенное время, чтобы перестроиться с роли или на роль «педагог».

Как учитель я не имел права пройти мимо, например, дерущихся учеников, либо ругающихся матом, либо курящих.

Не имеет права педагог оставить без внимания ребенка, если видит, что ему плохо физически либо эмоционально. Он должен обязательно среагировать, если понимает, что у ребенка проблемы в семье либо со сверстниками.

А вот просто взрослый человек далеко не всегда имеет право вмешаться в жизнь незнакомого несовершеннолетнего, даже из самых чистых побуждений. И вот к этому отличию мне лично приходилось привыкать.

Что касается воспитания в широком смысле, то главный инструмент в случае учителя-предметника — это, безусловно, личный пример. То, как учитель общается, как реагирует на те или иные ситуации в классе или вне класса, даже как одевается — все это, безусловно, влияет на учеников. В случае же классных руководителей, в их обязанности входит проведение множества мероприятий, которые отражены в плане воспитательной работы на год.

Ради чего можно пожертвовать уроком

Какая, на мой взгляд, самая главная обязанность любого педагога? Сохранение жизни и здоровья детей. Это то, что стоит выше любых образовательных, воспитательных и других задач.

Например, самое опасное и довольно частое явление, с которым приходилось сталкиваться — это буллинг (проще говоря, травля). Если на уроке я замечаю проявление травли, то часто это означает, что урок математики окончен и оставшуюся часть урока я посвящу работе над этой проблемой, а в последующем обязательно буду держать этот случай на контроле до тех пор, пока не пойму, что угроза жизни и здоровью детей отсутствует.

И пусть это в ущерб математике, выполнению программы, личному времени, а иногда и отношениям с другими педагогами или родителями учеников, но не имеет права педагог игнорировать ставшие известными ему факты травли.

Иначе это может привести к серьезным последствиям: от побега ребенка из дома из-за страха идти в школу до так называемого скулшутинга (когда ученик приходит с оружием в школу). Не говоря уже о психологических травмах и связанных с ними проблемами на всю жизнь.

close 100% Игорь Жаборовский, основатель образовательной платформы «Инфоурок», педагог, автор методических разработок Личный архив

С какими претензиями родители чаще идут к педагогам

Самые частые претензии родителей к учителям касаются отметок и знаний учеников. По своему опыту могу сказать, что в большинстве случаев эти претензии необоснованны в том смысле, что причина не в учителе, а в самом ученике. И мудрый родитель возьмет учителя в союзники для решения проблемы с учебой своего ребенка.

С психологической точки зрения, это нормально, что ребенок пытается объяснить свои неудачи в учебе плохим учителем, а родитель в свою очередь склонен слепо доверять своему ребенку. Отсюда и конфликты. Но благо для ученика может быть только тогда, когда учитель и родитель — союзники, а не враги.

Я, кстати, очень не приветствую разговор родителя с педагогом в присутствии школьника.

Если вы выяснили, что причина конфликта кроется в вашем ребенке, не стоит вымещать всю злость на него, обвинять и наказывать. Нужно совместно с учителем разработать план действий по исправлению ситуации.

Ну а если вы поняли, что причина в учителе, пытайтесь решить ситуацию мирно, не получается — меняйте школу. Хотя, конечно, есть вышестоящие органы, куда можно пожаловаться, есть полиция и суд в конце концов. И есть ситуации, когда эти пути оправданы. Но, как показывает мой опыт, в большинстве случаев, при невозможности решить конфликт мирным путем, наименее травмирующим ребенка решением будет смена школы. Да, вы можете быть убеждены, что правота на вашей стороне, но продолжая «войну», вы рискуете испортить не только отметки, но и как минимум психологическое благополучие своего ребенка. В то время как в новом учебном заведении он может быть счастливым успешным учеником.

Конечно, плохие отметки — не единственная причина конфликтов родителей с учителями или же учеников с учителями. Но какой бы ни была причина, советы для родителей, которые я дал выше, универсальны. Ваш ребенок может быть не прав, он может говорить вам неправду, это нужно понимать. Понять это можно, проведя доброжелательную беседу с педагогом наедине.

Что родители чаще всего требуют от учителей и школы

Здесь сразу вспоминается типичный случай, когда родитель пытается оспорить правильность методики преподавания, применяемой учителем на уроках. Или когда содержание учебной программы кажется родителю чрезмерным или наоборот недостаточным. Нужно понимать, что попытки вмешаться в работу школы в целом или конкретного учителя в частности, не просто неправомерны, но и совершенно бесполезны, а иногда даже вредны для детей, чьи родители их предпринимают.

Вообще понятия «требовать» в общении родителя с учителем и администрацией школы вовсе не должно быть.

Только совместные сплоченные действия родителя и школы могут пойти на пользу ребенка не только с точки зрения его учебных успехов, но и гармоничного развития в целом.

Кстати, хочу напомнить, что понятие «образовательная услуга» исключено из российского законодательства. Не стоит относиться к педагогам как к обслуживающему персоналу! Это ваши помощники в развитии, обучении и воспитании вашего ребенка!