Стало известно, как работодатели относятся к дружбе между сотрудниками

Почти 46% работодателей проводят специальные мероприятия для укрепления дружеских отношений в коллективах. Об этом свидетельствуют данные исследования «Работы.ру» и СберПодбора, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Это помогает формировать корпоративную культуру и повышать вовлеченность персонала, считают респонденты.

В опросе участвовало более 400 представителей компаний из всех регионов России. Как выяснилось, 75% работодателей, поддерживающих теплую атмосферу, делают это для развития корпоративной культуры. 49% уверены, что близкие рабочие связи положительно влияют на удовлетворенность сотрудников.

Кроме того, 28% респондентов отметили, что у людей с друзьями на работе выше вовлеченность. А 26% назвали хорошие отношения в коллективе важнейшим фактором повышения эффективности персонала.

11% работодателей таким способом борются с текучкой кадров, объясняя, что друзья реже увольняются. Еще 9% знакомят коллег друг с другом из-за распространения удаленки.

В то же время 51% компаний предпочитают не вмешиваться и позволяют сотрудникам самим выбирать, заводить приятельские отношения или держать дистанцию. Только 3% полагают, что лучше не допускать сближения коллег, поскольку дружба может негативно сказываться на концентрации в работе.

При этом 37% руководителей поддерживают приятельские отношения, как с подчиненными, так и с коллегами. Столько же респондентов отметили, что в коллективе у них есть приятели. 11% признались, что у них есть близкие друзья среди сотрудников. Но 13% предпочитают сохранять дистанцию со всеми в офисе.

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