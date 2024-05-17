Избавиться от повышенного давления навсегда. Как в России лечат гипертонию

17 мая отмечается Всемирный день гипертонии – болезни, которая характеризуется постоянным повышенным артериальным давлением. Причина возникновения гипертонии остается не до конца выясненной, в большинстве случаев ее установить нельзя. При этом без терапии заболевание может привести к инфаркту, инсульту и другим грозным осложнениям. О том, как избавиться от повышенного давления навсегда – в интервью «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, секретарь Российского медицинского общества по артериальной гипертонии (РМОАГ) Наталия Блинова.

Симптомы, стадии и причины

— Что такое гипертония?

— Гипертония или артериальная гипертензия — это хроническое заболевание, которое характеризуется постоянным повышением артериального давления выше 140/90 мм рт. ст.

— Можно ли почувствовать повышенное давление?

— Обычно повышенное давление сопровождается головной болью, головокружением или общим дискомфортом. При резком повышении давления может возникнуть нарушения зрения, координации, боли в области сердца, тошнота, рвота. В некоторых случаях патология никак себя не проявляет, и человек может не подозревать, что он в опасности, именно поэтому важно регулярно отслеживать свое давление. Также проявления гипертонии могут различаться в зависимости от стадии развития болезни.

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— Какие стадии гипертонии можно выделить?

— Выделяют три стадии заболевания. При первой стадии мы просто говорим о наличии артериальной гипертонии, при этом органы и системы еще нормально функционируют, и никаких сопутствующих, в том числе сердечно-сосудистых, заболеваний у пациента нет.

Вторая стадия уже характеризуется поражением сердца, головного мозга, сосудов и почек. При третьей стадии у пациента уже не просто нарушается работа органов, а появляются грозные осложнения, которые могут привести к летальному исходу. Это инсульт, инфаркт, ишемическая болезнь сердца, почечная и сердечная недостаточность.

— Почему развивается гипертония?

— Хочется отметить, что в большинстве случаев мы не можем найти конкретную причину повышения давления в организме. В остальных случаях она может быть следствием другого заболевания, и мы говорим о вторичной артериальной гипертонии, но это всего 5-15% случаев.

— Какие патологии могут привести к развитию гипертонии?

— Это заболевания почек: гломерулонефрит, пиелонефрит (воспалительное заболевание почек инфекционного происхождения), поликистоз почек, диабетическая нефропатия (патология почек, вызванная длительно текущим сахарным диабетом). Это сужения (стенозы) почечных артерий вследствие различных патологий. Эндокринные заболевания, такие как опухоли надпочечников, поражение гипофиза, гипертиреоз или гипотиреоз (избыточная или недостаточная выработка гормонов щитовидной железы) тоже могут привести к развитию гипертонии. Это редкие причины ее возникновения.

Хоть природа гипертонии остается не до конца выясненной, но выявлен ряд факторов, которые тесно связаны с повышением давления. К ним относятся: ожирение, избыточное потребление соли, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, возраст и наследственная предрасположенность.

Также регулярный прием некоторых лекарств, например глюкокортикостероидов (группа гормональных препаратов, которые часто применяются для лечения аутоиммунных заболеваний), нестероидных противовоспалительных препаратов (средства на основе парацетамола, ибупрофена, аспирина и других действующих веществ), оральных контрацептивов, назальные сосудосуживающие средства могут повысить риски развития заболевания.

— Как холестерин связан с давлением?

— Уровень холестерина и артериальное давление тесно взаимосвязаны. Холестерин – один из основных жиров, который вырабатывается печенью, а также поступает в наш организм с пищей. Холестерин содержится во всех клетках нашего организма и используется в качестве строительного материала. Однако при высоком его содержании в крови развивается атеросклероз – заболевание сосудов, связанное с отложением холестерина в сосудах в виде бляшек, которые суживают или даже полностью закрывают просвет сосудов. Таким образом, атеросклероз нарушает доставку крови, а значит, кислорода и питательных веществ к органам. Повышенное артериальное давление приводит к повреждению сосудистой стенки и тем самым ускоряется процесс отложения холестерина в сосудах. Таким образом артериальная гипертония способствует прогрессированию атеросклероза.

Содержание холестерина можно снизить путем правильного питания, физической активности. Курение также значительно повышает риск образования атеросклеротических бляшек, поэтому отказ от данной вредной привычки очень важен в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

— Расскажите, пожалуйста, про статины. Это главное лекарство от плохого холестерина, и его назначают практически всем, у кого есть повышенное давление. Но, выходили научные статьи, в которых сказано, что статины не уменьшают смертность среди пациентов. Так стоит ли принимать это лекарство?

— Статины — это средство профилактики развития и прогрессирования атеросклероза (образования бляшек в сосудах), ведущей причины развития ишемической болезни сердца и, как следствие, инфаркта. Как я уже говорила, гипертония также повышает риск развития атеросклероза. Поэтому не всем пациентам с высоким холестерином надо принимать статины, но если они имеют сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертонию или сахарный диабет, то прием статинов у таких людей доказанно снижает смертность и развитие осложнений.

Наследственной гипертонии не существует

— Может ли гипертония передаваться по наследству?

— Можно говорить о наследственной предрасположенности, который является фактором риска развития гипертонии при определенных условиях,

но такого понятия, как наследственная гипертония, нет.

Дело в том, что наличие генов, которые связаны с развитием гипертонии, как правило, приводит к возникновению заболевания при наличии других факторов риска, о которых мы говорили – избыточный вес, гиподинамия, вредные привычки, несбалансированное питание. Знание о наследственной предрасположенности к гипертонии – это инструмент профилактики ее развития или своевременной диагностики и адекватного лечения заболевания.

Если человек не имеет никакой наследственной предрасположенности, но при этом ведет нездоровый образ жизни, то риски развития гипертонии у него будут выше, чем у человека с наличием связанных с болезнью генов, но ведущего здоровый образ жизни. Причем тактика лечения пациентов никак не различается в зависимости от наличия наследственной отягощенности или ее отсутствия.

— Некоторые клиники предлагают анализы для выявления генов, связанных с развитием гипертонии. Получается, они бесполезны?

— Нельзя назвать их совсем бесполезными, но их точно можно не сдавать, если мы говорим об обычной гипертонии. Тактика лечения гипертонии не зависит от наличия тех или иных генов у человека. Достаточно знать, что у ближайших родственников есть это заболевание, и следить за своим состоянием и образом жизни.

— Можно ли как-то рассчитать индивидуальные риски развития заболевания?

— Сегодня не существует специальных калькуляторов риска артериальной гипертонии. Возвращаясь к уже известным факторам риска (ожирение, избыточное потребление соли, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, возраст и наследственная предрасположенность) можно предположить, что наличие всех факторов намного повышает индивидуальный риск развития гипертонии, чем при их отсутствии. Есть шкалы для оценки рисков развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с артериальной гипертонией. Но эти тестирования лучше проводить по назначению врача после того, как вам уже поставили диагноз.

Можно ли избавиться от болезни навсегда?

— Как лечат гипертонию?

— Существуют медикаментозные и немедикаментозные методы лечения гипертонии. Во-первых, это коррекция образа жизни, – она показана всем пациентам с гипертонией.

В некоторых случаях такой немедикаментозный метод может полностью избавить человека от заболевания. Но, к сожалению, это редкие случаи, так как для поддержания достигнутого нормального давления необходимо вести правильный образ жизни постоянно.

Если по истечении трех-шести месяцев давление не приходит в норму, то необходимо назначение антигипертензивной терапии.

Но всем пациентам с давлением более 160 мм рт.ст., с высоким риском развития осложнений (шкалы оценка риска) вне зависимости от уровня давления, со второй и третьей стадией гипертонии необходимо незамедлительное назначении терапии. Параллельно рекомендуются и мероприятия по изменению образа жизни.

— Какие препараты обычно назначают врачи?

— По современным рекомендациям большинству пациентов показано назначение комбинированной терапии — пока это самый эффективный подход в лечении. Это позволяет воздействовать на разные механизмы развития артериальной гипертонии и эффективнее контролировать уровень давления.

В первую очередь пациентам назначают средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему. Снижение повышенного давления обусловлено главным образом уменьшением образования гормона ангиотензина II, который вызывает сужение сосудов. К ним мы добавляем препараты либо из группы диуретиков, либо из группы блокаторов кальциевых каналов, замедляющих движение ионов кальция по специальным кальциевым каналам, которые в большом количестве присутствуют в сердце и сосудах.

Стоит еще добавить, что эти препараты первой линии, по данным исследований, не только эффективно контролируют давление, но и снижают риск развития сердечно-сосудистых осложнений и смертности у пациентов с артериальной гипертонией. Есть и другие, дополнительные группы препаратов, которые назначают при неэффективности препаратов первой линии.

Но, главное, нельзя назначать себе лечение самостоятельно. Любые препараты имеют свои противопоказания и побочные эффекты, поэтому лечение должно быть назначено только врачом с учетом всех сопутствующих заболеваний у пациента. Несмотря на мнимую безобидность, их бесконтрольный прием может привести к проблемам со здоровьем.

— Существуют ли хирургические методы лечения?

— Мы их называем аппаратные. Один из них — денервация почечных артерий. При денервации в почечную артерию вводится катетер через бедренную артерию в паху. Он воздействует на расположенные в ней нервные окончания ультразвуковыми волнами, радиоволнами или нейротоксичными веществами. В результате воздействия выработка веществ, которые приводят к сужению сосудов, уменьшается, что способствует снижению давления.

Есть и другие аппаратные методы, но в России они не применяются, так как нет нужных для этого устройств. Но и проведение ренальной денервации у нас рекомендовано с осторожностью, так как данных об эффективности процедуры недостаточно, поэтому мы всегда начинаем с лекарственной и немедикаментозной терапии, а к аппаратным методам обращаемся только в случае наличия резистентной гипертонии.

— В каком случае у пациента может развиться резистентная или устойчивая гипертония?

— О резистентной гипертонии мы говорим, когда мы не можем добиться нормализации артериального давления при применении трех антигипертензивных препаратов, включая диуретик, в адекватных дозах. В таком случае мы пытаемся скорректировать медикаментозное лечение, добавляя другие препараты, количество которых может доходить до 8-9. Каких-то новых доказанных методов лечения резистентной гипертонии нет, поэтому мы возлагаем большие надежды на аппаратные методики, которые активно изучаются и совершенствуются, а также на разработку новых антигипертензивных препаратов. Очень важно, когда мы говорим о проблеме устойчивой к лечению гипертонии, исключить так называемую псевдорезистентную форму.

— Что это за форма?

— Одной из причин псевдорезистентности является как раз плохая приверженность пациентов к терапии, то есть они не соблюдают все рекомендации врача: сами отменяют назначенные препараты, меняют дозировки. Еще одна причина — ошибка в измерении артериального давления.

Самые частые ошибки пациентов при измерении давления — во-первых, неправильный подбор размера манжеты тонометра. Во-вторых, это использование аппарата на запястье — часто они не дают точных результатов и не рекомендованы для регулярного использования. Пациентам мы рекомендуем использовать автоматические аппараты с плечевой манжетой, а не механические устройства, которые сложны в самостоятельном использовании. В-третьих, важно занимать правильное положение при измерении: сидя, манжета должна быть примерно на уровне сердца, рука должна иметь опору.

Артериальная гипертония — это хроническое заболевание, излечить которое в большинстве случаев невозможно. Но при этом возможно иметь нормальное давление постоянно принимая назначенную терапию, соблюдая все рекомендации лечащего врача, что поможет максимально снизить риски возникновения осложнений гипертонии.