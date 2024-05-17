Сестра главы КНДР раскритиковала сообщения об оружейных сделках с Россией

Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, дезинформацию об экспорте оружия в Россию распространяют «враждебные силы», чтобы ввести в заблуждение общественность.

«Версия об оружейных сделках между КНДР и Россией полна неточных мнений и выдумок, а также является абсурдной гипотезой, которую не имеет никакого смысла комментировать и оценивать», — заявила Ким Ё Чжон.

8 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия и дальше намерена развивать отношения с Северной Кореей.

До этого Песков попросил направить вопрос о том, что вооруженные силы страны якобы используют ракеты из Северной Кореи, непосредственно к военным. Он объяснил, что такой вопрос касается хода специальной военной операции.

Ранее в США объяснили жесткость в отношениях с КНДР.