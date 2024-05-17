Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра главы КНДР раскритиковала сообщения об оружейных сделках с Россией

Сестра Ким Чен Ына: сообщения об оружейных сделках КНДР с Россией абсурдны

close
100%
Korean Central News Agency/AP

Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, дезинформацию об экспорте оружия в Россию распространяют «враждебные силы», чтобы ввести в заблуждение общественность.

«Версия об оружейных сделках между КНДР и Россией полна неточных мнений и выдумок, а также является абсурдной гипотезой, которую не имеет никакого смысла комментировать и оценивать», — заявила Ким Ё Чжон.

8 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия и дальше намерена развивать отношения с Северной Кореей.

До этого Песков попросил направить вопрос о том, что вооруженные силы страны якобы используют ракеты из Северной Кореи, непосредственно к военным. Он объяснил, что такой вопрос касается хода специальной военной операции.

Ранее в США объяснили жесткость в отношениях с КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами