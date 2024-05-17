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В Новороссийске отменили сигнал воздушной тревоги

Замглавы Новороссийска Яменсков объявил о возобновлении работы транспорта

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Также после отмены тревоги возобновил работу общественный транспорт. До этого муниципальный центр управления администрации города сообщал, что вся улица Магистральная была перекрыта.

Тревога в городе действовала ранним утром 17 мая. Яменсков запретил жителям выходить из дома в школу и на работу из-за массовых атак БПЛА. Дублирующие сообщения получают родители школьников в Новороссийске — их предупреждают об отмене занятий в условиях угрозы дроновой атаки.

До этого мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о массированной беспилотной воздушной атаке на город и призвал жителей оставаться в помещениях.

До этого жители Новороссийска сообщили о звуках взрывов и стрельбы над городом. Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около 3 часов ночи в районе местного порта.

Ранее в Крыму силы ПВО сбили несколько ракет у аэродрома Бельбек.

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