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Российские военные рассказали, как проходил штурм поселка Стрелечье под Харьковом

РИА: ВСУ быстро отступали и сдавались в плен при российском штурме под Харьковом

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Thomas Peter/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно отступали и массово сдавались в плен во время штурма российскими бойцами поселка Стрелечье в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили мотострелки группировки войск «Север».

Боец с позывным «Балашов» рассказал агентству, что перед началом штурма разведчики вскрывали все огневые точки ВСУ и разминировали их пути подхода.

Военный с позывным «Подвоз» вспоминает, как он вместе с сослуживцами совершили стремительный бросок в сторону населенного пункта, после чего на малой технике проехали и начали зачищать территорию.

Накануне мотострелок группировки «Север» с позывным «Брусик» заявил, что лишь одна рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна была сдерживать натиск всех сил ВС РФ в освобожденном поселке Стрелечье Харьковской области.

В этот же день сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал, зачем российская армия ведет наступление в Харьковской области. По его словам, наступление позволит создать «санитарную зону» и отбросить врага от границ Белгородской области. Он отметил, что российские войска смогли совершить прорыв «на севере рядом с границей».

Ранее во Франции рассказали о последствиях выхода России к Харькову.

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