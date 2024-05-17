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Российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города

Генерал Липовой заявил, что Украина теряет главное звено обороны Харькова

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Александр Мельников/РИА Новости

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы РФ приближаются к окружению Харькова. Своим мнением он поделился с Ura.ru.

Он назвал падение Купянска большим ударом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, этот город стратегически важен, так как это одно из ключевых звеньев в оборонительном рубеже, который выстроила Украина.

«Когда звенья начинают выпадать из общей цепи, это говорит о том, что может скоро посыпаться весь фронт на этом направлении. Если этот оборонительный рубеж будет взят, тогда до Харькова практически нет серьезных оборонительных фортификационных сооружений. Выход на окраины Харькова практически уже будет предрешен», — заявил военный.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области.

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и других военачальников. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако Харьковское «направление остается крайне сложным».

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что российская армия ведет наступление в Харьковской области, чтобы создать «санитарную зону» и отбросить ВСУ от границ Белгородской области.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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Операция на Украине
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