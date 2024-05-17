Силы ПВО за ночь сбили на территории России более 100 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с помощью беспилотников и безэкипажных катеров по объектам на территории регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА в Краснодарском крае, шесть беспилотников над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области. Всего над российским регионами было уничтожено 102 дрона.

Также за прошедшую ночь морская авиация и патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Рано утром 17 мая произошла попытка террористической атаки с применением двух беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры в Туапсе. В результате падения одного из беспилотников возникло возгорание на территории НПЗ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.