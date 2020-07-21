Более 8,1 тысячи российских военных переболели COVID-19

Число переболевших новой коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах (ВС) России превысило 8,1 тысячи человек, сообщается в бюллетене российского министерства обороны.

За минувшие сутки выздоровели 43 военнослужащих, общее число переболевших составляет 8184 человека, указано в бюллетене.

На данный момент положительный результат теста на коронавирус нового типа выявлен у 1200 служащих в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях. Среди военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования – 218 человек.

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