Появилось видео внезапной проверки боеготовности войск округов и флотов

Внезапную проверку боеготовности российских войск, инициированную президентом России Владимиром Путиным, сняли на видео. Ролик опубликован на сайте Пятого канала.

На кадрах видно, как в частях объявляется тревога, солдаты берут оружие, танки и другие боевые машины покидают казармы.

Помимо этого показаны учения в море, где корабли и вертолеты отрабатывают маневры.

Президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Учения продлятся до 21 июля. Задействованные в проверке войска примут участие в более чем 50 учениях на 35 полигонах на суше и 17 морских полигонах в акватории Черного и Каспийского морей.

Как пояснили в Минобороны, внезапные учения проводятся, чтобы оценить способность военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России объявлена внезапная проверка войск ЮВО и ЗВО, ВДВ и морской пехоты

— На Украине заявили, что проведут военные учения в ответ на российские маневры «Кавказ-2020»

— В Минобороны назвали дату окончания внезапной проверки войск округов и флотов