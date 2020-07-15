На Украине объяснили, зачем корабли НАТО вошли в Черное море
Корабли НАТО вошли в Черное море для проведения совместных учений американских военных с военнослужащими Украины и Болгарии. Об этом сообщает офис вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции у себя в Facebook.
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что у военных в ближайшие дни запланированы визиты в порт Бургас (Болгария) и порт Одесса.
Украина и НАТО ранее договорились об усилении присутствия сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона. В частности, будет усилено патрулирование в воздухе и увеличение числа кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса в регионе.
В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
В июне текущего года Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО.
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