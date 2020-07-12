Армения обвинила Азербайджан в попытке захвата опорного пункта на границе

Вооруженные силы Азербайджана днем в воскресенье, 12 июля, попытались нарушить государственную границу Армении на Тавушском направлении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретаря Минобороны Армении Шушана Степаняна.

Как рассказал Степанян, сегодня в районе 12.30 военные ВС Азербайджана, по неведомым для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушском направлении. По его словам, после предупреждения, которые сделали военнослужащие ВС Армении, солдаты противника, бросив машину, вернулись на свои позиции.

«В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе», — сообщил Степанян.

В военном ведомстве также отметили, что у армянской стороны потери отсутствуют.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района госграницы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. По информации военного ведомства, в результате боев погибли два азербайджанских военных, еще пятеро были ранены.

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