США пригласили замглавы МИД РФ на новые переговоры по стратегической безопасности

США направили заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову приглашение поучаствовать в новом раунде переговоров по стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро Госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.

«Форд пригласил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова на новый раунд диалога по стратегической безопасности, который в последний раз проходил в январе», — указано в сообщении.

22 июня в Вене состоялась встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, на которой они провели переговоры по вопросам стратегической стабильности.

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