Палестинские радикалы обстреляли территорию Израиля
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Израильская армия заявила, что палестинские радикалы запустили из сектора Газа две ракеты по территории Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны.
«Две ракеты выпущены из сектора Газа по территории Израиля», — говорится в заявлении военных.
Информация о жертвах и разрушениях не приводится.
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