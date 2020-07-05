Палестинские радикалы обстреляли территорию Израиля

Израильская армия заявила, что палестинские радикалы запустили из сектора Газа две ракеты по территории Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны.

«Две ракеты выпущены из сектора Газа по территории Израиля», — говорится в заявлении военных.

Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

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