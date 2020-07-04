Ракетные корабли ЧФ провели учения в Черном море

Ударная группа ракетных кораблей Черноморского флота (ЧФ) провела учения по использованию ракетного вооружения в Черном море, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Уточняется, что в море вышли экипажи малого ракетного корабля «Ингушетия» и ракетных катеров «Набережные Челны» и «Ивановец».

На первом этапе учения экипажи совершили зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям, отрабатывая действия по отражению средств воздушного нападения и ведению морского боя с кораблями противника. На втором этапе был выполнен цикл подготовки и выполнения ракетной стрельбы по групповой надводной цели.

На завершающем этапе учения корабли проведут тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне на переходе морем, добавили в пресс-службе.

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