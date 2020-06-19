Страны ДОН проведут чрезвычайную конференцию после выхода США
Чрезвычайная конференция стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН) состоится 6 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе переговоров Россия и Белоруссия обсудили выход США из договора и договорились о сотрудничестве при обсуждении ситуации на чрезвычайной конференции, заявил Лавров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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