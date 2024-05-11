Игровой автомат придавил двухлетнего ребенка в московском ТЦ

В Москве двухлетний ребенок госпитализирован после падения на него игрового автомата, обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в торговом центре по улице Кировоградская, на двухлетнего мальчика упал игровой автомат. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, ребенок госпитализирован с травмами.

Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Волосовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело после травмирования подростка в заброшенном здании. 15-летнего школьника придавило бетонной плитой, мальчик около 20 минут ждал медицинской помощи и был госпитализирован. У пострадавшего диагностировано несколько переломов ноги. По версии следствия, неустановленные должностные лица администрации МО «Волосовский муниципальный район» допустили халатность и не приняли мер по консервации старой канализационно-очистной станции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Урале ребенка на скорой забрали с детской площадки.