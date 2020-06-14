Патриарх Кирилл подарил раритетные иконы главному храму ВС России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил главному храму Вооруженных сил (ВС) России две раритетные иконы, сообщает «Интерфакс».

В частности, храму были переданы Каплуновская икона Божьей Матери, перед которой русские воины молились перед сражением под Полтавой, и икону Троицы из кельи патриарха.

14 июня состоялась церемония освящения главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот». Храм был построен в Кубинке Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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