Патриарх Кирилл подарил раритетные иконы главному храму ВС России
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил главному храму Вооруженных сил (ВС) России две раритетные иконы, сообщает «Интерфакс».
В частности, храму были переданы Каплуновская икона Божьей Матери, перед которой русские воины молились перед сражением под Полтавой, и икону Троицы из кельи патриарха.
14 июня состоялась церемония освящения главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот». Храм был построен в Кубинке Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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