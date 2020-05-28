Пентагон может предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн
Минобороны США (Пентагон) уведомило конгресс том, что Украина может получить военную поддержку от страны в размере $125 млн, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.
По данным источников, выделить средства Киеву предлагается в связи с проводимыми в стране реформами. В частности, из-за того, что Украина продвинулась в борьбе с коррупцией, повысила прозрачность и усилила общественный контроль.
Финансирование в размере $125 млн предполагает поставку из США на Украину мобильных радиолокационных систем, а также автомобилей скорой помощи и несколько патрульных катеров с 30-миллиметровыми автоматическими пушками с дистанционным управлением и не только.
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