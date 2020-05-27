Президент Сербии посетит парад Победы в Москве

Президент Сербии Александр Вучич прилетит на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство республики в России.

«Президент Республики Сербии приедет на парад Победы», — заявили в сербской дипмиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин cообщил, что парад в честь 75-летия Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялись торжественные мероприятия в честь Победы над Германией.

В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса.

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