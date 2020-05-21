ПНС Ливии назвало причину отказа от перемирия

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось от прекращения огня в стране, утверждая, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД ПНС Мухаммеда аль-Каблауи.

Ранее ЛНА объявила о приостановке боевых действий на время месяца Рамадан.

ПНС, в свою очередь, отказалось от прекращения боевых действий, установив контроль над авиабазой аль-Ватыя и городами Бадр и Тиджи на западе страны.

В январе в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей России и Турции. Хафтар покинул российскую столицу, не подписав соглашение о перемирии с правительством Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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