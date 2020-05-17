В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы

Ученые из «Росэлектроники» создали радиопоглощающий материал, снижающий дальность распознавания военной техники в снежных условиях в три-четыре раза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«ЦКБ РМ готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом <...> Материал долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур», — говорится в сообщении.

Разработчики отметили, что материал способен поглощать электромагнитное излучение радара на 99,5%, что не позволяет электронике распознать замаскированный объект на дальней дистанции.

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