Грызлов заявил, что Киев отказывается от планов разведения сил в Донбассе

Представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что участники контактной группы не приняли заявление о прекращении огня в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что срыв переговоров произошел по вине Киева.

Представитель России в контактной группе отметил, что российская сторона выступала за бессрочный режим прекращения огня. По его словам, это заявление было включено в согласованные в июле 2019 года дополнительные меры.

«Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня», — сказал Грызлов.

Он также выразил мнение о необходимости ужесточить контроль над режимом прекращения огня на территории Донбасса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Конструктивные переговоры: Козак обсудил Донбасс в Берлине

— Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом

— Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию в Донбассе