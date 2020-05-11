Рябков: Россия предлагает США продлить ДСНВ на пять лет
Россия предлагает Соединенным Штатам Америки продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет. В это время страны могут выработать дальнейший механизм в сфере контроля над вооружениями, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
«Считаем, что ДСНВ, надежно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продленным на пятилетний срок», — сказал Рябков.
По его словам, диалог между Россией и США по данному вопросу пока не прерывался. В это же время МИД России не видит готовности США продлить договор без предварительных условий.
Ранее Госдепартамент США заявил, что американская администрация изучает возможность продления договора и учитывает позицию России по данному вопросу.
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