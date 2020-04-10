NI назвал подвижные ракетные комплексы самым грозным оружием РФ

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Передвижные грунтовые ракетные комплексы являются одним из самых мощных видов российского вооружения, пишет американское издание The National Interest.

По мнению автора, такие комплексы, которые базируются в настоящее время в Калининградской области, могут представлять существенную угрозу для безопасности европейских государств. Речь идет о системах ОТР-21 «Точка», «Искандер» и ракетах «Яхонт».

«При помощи своего калининградского арсенала Россия может заблокировать часть Балтийского моря», — пишет обозреватель NI.

Издание также отмечает некоторое «устаревание» моделей данного оружия, состоящих на вооружении ВС РФ. Тем не менее Россия способна успешно их применить в случае военного конфликта.

«Россия остается ведущей державой в области создания ракет всех типов, а российские ракетные войска стратегического назначения составляют важный элемент военной стратегии Москвы», — отмечается в статье.

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