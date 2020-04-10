NI назвал подвижные ракетные комплексы самым грозным оружием РФ
Передвижные грунтовые ракетные комплексы являются одним из самых мощных видов российского вооружения, пишет американское издание The National Interest.
По мнению автора, такие комплексы, которые базируются в настоящее время в Калининградской области, могут представлять существенную угрозу для безопасности европейских государств. Речь идет о системах ОТР-21 «Точка», «Искандер» и ракетах «Яхонт».
«При помощи своего калининградского арсенала Россия может заблокировать часть Балтийского моря», — пишет обозреватель NI.
Издание также отмечает некоторое «устаревание» моделей данного оружия, состоящих на вооружении ВС РФ. Тем не менее Россия способна успешно их применить в случае военного конфликта.
«Россия остается ведущей державой в области создания ракет всех типов, а российские ракетные войска стратегического назначения составляют важный элемент военной стратегии Москвы», — отмечается в статье.
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