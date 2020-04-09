Генштаб: 18-летние выпускники школ не будут призываться весной

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Начальник Генштаба Военных сил России Валерий Герасимов сообщил, что выпускники школ, которым уже исполнилось 18 лет, призываться этой весной не будут, передает РИА «Новости».

Он отметил, что всего к службе вызываются более 650 тысяч человек.

По его словам, среди будущих солдат — 15 тысяч школьников, которым предстоит сдать ЕГЭ. Этой весной они призываться не будут.

«Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения», — уточнил Герасимов.

Выпускники образовательных организаций высшего или среднего профессионального образования будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что сейчас рассматривается вопрос о продлении учебного года для учащихся 11-х классов.

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