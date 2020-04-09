Генштаб: 18-летние выпускники школ не будут призываться весной
Начальник Генштаба Военных сил России Валерий Герасимов сообщил, что выпускники школ, которым уже исполнилось 18 лет, призываться этой весной не будут, передает РИА «Новости».
Он отметил, что всего к службе вызываются более 650 тысяч человек.
По его словам, среди будущих солдат — 15 тысяч школьников, которым предстоит сдать ЕГЭ. Этой весной они призываться не будут.
«Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения», — уточнил Герасимов.
Выпускники образовательных организаций высшего или среднего профессионального образования будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что сейчас рассматривается вопрос о продлении учебного года для учащихся 11-х классов.
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