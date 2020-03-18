На Украине приостановили призыв в армию на фоне коронавируса

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На Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу. Об этом сообщает издание УНИАН со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

Соответствующее указ подписал командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Согласно распоряжению, председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу в соответствии с введенными ограничениями.

Отмечается, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования продолжают работать с документами и организовывать противоэпидемические мероприятия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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