В Пентагоне заявили о сокращении войск США в Афганистане

Пентагон заявил о сокращении численности американских военных на территории Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители оборонного ведомства добавили, что сокращение войск связано с договоренностями американских представителей с движением «Талибан» (организация запрещена в России)*.

Так численность военных США будет уменьшена до 8600 в течение 135 дней. Уточняется, что США продолжат контртеррористические операции против «Аль-Каиды» (организация запрещена в России)* и ИГ (организация запрещена в России)*.

«Талибан» (организация запрещена в России),«Исламское государство» (организация запрещена в России)и «Аль-Каида» (организации запрещены в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Афганистана подпишет указ об освобождении заключенных талибов*

— NBC: США уверены в отсутствии у Талибана (организация запрещена в России)*»* намерений выполнять соглашения

— США ударили по боевикам Талибана (организация запрещена в России)*»* в Афганистане