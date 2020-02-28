В Госдуме исключили прямое столкновение России с Турцией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что инцидент в провинции Идлиб не приведет к прямому столкновению военных сил России и Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Красова, так как коммуникация по линии министерств обороны между странами сохранена, прямого военного столкновения произойти не должно. Он также добавил, что страны, которые взяли на себя обязательства по урегулированию конфликта в Сирии, должны сесть за стол переговоров и обсудить дальнейшие действия по прекращению войны.

Ранее стало известно, что ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась. Радикалы с поддержкой турецких сил начали обстрел позиций правительственных войск. В ходе конфликта вблизи населенного пункта Бехун погибли 33 турецких военнослужащих.

В Министерстве обороны России заявили, что российская авиация в этой местности не применялась.

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