Ирак ликвидировал трех приближенных к лидеру ИГ** боевиков

Сотрудники отдела спецопераций службы Ирака совместно с авиацией международной коалиции ликвидировали трех боевиков, приближенных к лидеру террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы иракских органов безопасности.

Как отмечается, была проведена совместная воздушно-десантная операция.

Силовикам также удалось задержать еще семерых террористов в провинции Киркук.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ (организация запрещена в России))* — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.

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