ВВС Израиля ликвидировал двух боевиков «Исламского джихада*»* в Сирии
Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали двух членов вооруженного крыла радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России)* в ходе ракетного обстрела недалеко от Дамаска. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.
Как отмечается, атака была совершена в ночь на понедельник, 24 февраля. Обстрелы производились в районе Адлия, где расположена военная база палестинцев.
Согласно изданию, на этой базе придумывают образцы ракетного оружия, которое после производится в секторе Газа и применяется для вооруженных вылазок против Израиля.
«Исламский джихад» (организация запрещена в России)* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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