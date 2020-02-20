Минобороны Турции заявило о гибели военных в результате воздушной атаки в Идлибе

Министерство национальной обороны Турции заявило, что в результате авиаударов в районе сирийского Идлиба погибли двое турецких военнослужащих, сообщает Anadolu.

Еще пятеро получили ранения.

Также отмечается, по данным источников в Идлибе, были убиты более 50 сирийских военных, уничтожены пять танков и два БТР.

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