Минобороны Турции заявило о гибели военных в результате воздушной атаки в Идлибе
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Министерство национальной обороны Турции заявило, что в результате авиаударов в районе сирийского Идлиба погибли двое турецких военнослужащих, сообщает Anadolu.
Еще пятеро получили ранения.
Также отмечается, по данным источников в Идлибе, были убиты более 50 сирийских военных, уничтожены пять танков и два БТР.
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