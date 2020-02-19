На сайте Минобороны появился раздел с военными выпусками «Красной звезды»

Министерство обороны России создало на своем сайте раздел »«Красная звезда»: от Бреста до Берлина», где постепенно появятся все номера военной газеты периода Великой Отечественной войны, передает издание »Известия».

Отмечается, что Министерство оцифровало более 1,4 тысяч номеров «Красной звезды» из архивных фондов военного ведомства и Российской государственной библиотеки.

Пользователи смогут ознакомиться с номерами, выпущенными в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Некоторые из них будут появляться «день в день» — спустя ровно 75 лет с первоначальной даты выхода.

Газета «Красная звезда» была создана 29 ноября 1923 года по решению Политбюро ЦК РКП(б) как центральный печатный орган Наркомата обороны СССР. Наибольшую известность газета приобрела в годы Второй мировой войны, оперативно освещая события на фронте.

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