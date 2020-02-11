Турция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного

Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 сирийского военного в ходе ответных операций в Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По данным минобороны, Турции удалось нейтрализовать 51 военнослужащего армии Сирии, уничтожить склад с оружием, а также два танка и зенитную установку.

10 февраля Сирия обстреляла наблюдательный пост на севере Идлиба, в результате чего погибли пять турецких солдат. До этого 3 февраля в ходе обстрела погибли еще семеро военных и один гражданский специалист.

Хотя в Идлибе установлен режим прекращения огня, Сирия продолжает операцию по уничтожению боевиков и контролирует к настоящему моменту около половины территорий.

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