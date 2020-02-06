Минобороны выложило видео первого полета ракетоносца Ту-160М
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Видео, на котором запечатлены фрагменты первого полета модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, опубликовало Минообороны России. Соответствующий ролик появился на официальном Youtube-канале ведомства.
На кадрах видно, как воздушное судно взлетает и успешно садится. При этом полет продолжался 34 минуты. Бомбардировщик летел на высоте 1,5 км.
Отмечается, что в данной модели ракетоносца улучшена эффективность авиационного комплекса.
Как ожидается, поставки Ту-160М начнутся в 2021 году.