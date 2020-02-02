В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российских военных.

Отмечается, что пострадавших или материального ущерба нет.

По информации военных, авиабаза функционирует в плановом режиме.

23 декабря была предпринята попытка нападения на российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников. 20 января было уничтожено три аппарата, которые приближались к авиабазе.

Ранее сообщалось, что на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, за сутки зафиксировано 37 обстрелов.

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