В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российских военных.
Отмечается, что пострадавших или материального ущерба нет.
По информации военных, авиабаза функционирует в плановом режиме.
23 декабря была предпринята попытка нападения на российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников. 20 января было уничтожено три аппарата, которые приближались к авиабазе.
Ранее сообщалось, что на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, за сутки зафиксировано 37 обстрелов.
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