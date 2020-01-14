Военные коалиции не пострадали при ударе по базе США в Ираке

Военные международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, не пострадали при ракетной атаке на базу Эт-Таджи в Ираке, заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс на своей странице в Twitter.

Кэггинс назвал ракетный удар по Эт-Таджи «небольшим» и подчеркнул, что атака не привела к жертвам среди военнослужащих.

Ранее сообщалось, что военная база Эт-Таджи, на которой располагались американские военнослужащие, подверглась ракетному обстрелу.

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