Военные коалиции не пострадали при ударе по базе США в Ираке
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Военные международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, не пострадали при ракетной атаке на базу Эт-Таджи в Ираке, заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс на своей странице в Twitter.
Кэггинс назвал ракетный удар по Эт-Таджи «небольшим» и подчеркнул, что атака не привела к жертвам среди военнослужащих.
Ранее сообщалось, что военная база Эт-Таджи, на которой располагались американские военнослужащие, подверглась ракетному обстрелу.
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