МИД Ирана назвал актом международного терроризма убийство Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал проведение США операцию в Ираке, в результате которой погиб иранский генерал Касима Сулеймани. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

Он назвал проведенную операцию «актом международного терроризма» со стороны США, а также «глупой эскалацией».

По мнению Зарифа, деятельность генерала Сулеймани, который руководил спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), была «наиболее эффективной силой, борющейся с ИГ (организация запрещена в России)*, «ан-Нусрой»*, «Аль-Каидой» (организация запрещена в России)* и другими».

Глава МИД Ирана также подчеркнул, что американские власти «несут ответственность за все последствия своего преступного авантюризма».

«Исламское государство» (ИГ)*, «ан-Нусра»*, «Аль-Каида»»* — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.