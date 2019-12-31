США направят дополнительные силы в Багдад для охраны посольства

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included12893594: 1

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США пришлют дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон пойдет на такой шаг, чтобы оказать поддержку американским сотрудникам дипмиссии.

Эспер также попросил иракские власти придерживаться выполнения своих обязательств по их охране.

Ранее сообщалось, что 31 декабря митингующие пошли на штурм посольства США в Багдаде.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иракские ополченцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

— Госдеп пообещал защищать американцев в Ираке

— Опубликовано видео из осажденного посольства США в Багдаде